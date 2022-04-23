Лейпциг, Германия, 23 апреля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» включилась в борьбу за 24-летнего универсального полузащитника сборной Австрии Конрада Лаймера, выступающего за «Ред Булл Лейпциг». Об этом 23 апреля сообщило издание Kicker.

ФК Бавария Мюнхен

Ранее сообщалось, что Конрада Лаймера также претендует «Манчестер Юнайтед». В подписании футболиста был заинтересован наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник.

В текущем сезоне Конрад Лаймер принял участие в 23-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Лаймер выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 1 июля 2017 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 26 миллионов евро.