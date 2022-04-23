Абуджа, 23 апреля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Взрыв и последовавший за ним пожар на незаконном заводе по переработке унес жизни более 100 человек на юге Нигерии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного по нефтяным ресурсам штата Риверс Гудлага Опиу.

Pexels Пожар

Инцидент произошел 22 апреля в штате Риверс, расположенном на юге страны. Возгорание произошло на незаконной бункеровочной базе. В результате более 100 человек обгорели до неузнаваемости.

«Пожар вспыхнул в месте незаконной врезки в трубопровод», — заявил уполномоченный штата по нефтяным ресурсам Гудлак Опиа.

В регионе, страдающем от высокого уровня безработицы и повальной нищеты, незаконная переработка нефти стала выгодным бизнесом. Топливо «добивается» из многочисленных трубопроводов, проходящих в регионе, и потом перерабатывается на импровизированных заводах.