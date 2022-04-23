Донецк, , 19:26 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пятеро военнослужащих. Об этом 23 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 19 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР.