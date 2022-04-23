Вашингтон, 27 октября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Ядерная война с Россией, биологическое оружие и изменение климата являются «единственными» экзистенциальными угрозами для США, заявил 27 октября бывший директор ЦРУ Майкл Морелл, сообщает The Independent.

По словам Морелла, в 2016 году призывавшего убивать российских граждан России, одной из причин гибели США может стать обмен ядерными ударами с Россией.

«Второй [угрозой] является естественный или рукотворный биологический агент, способный уничтожить 60—70% населения, — отметил он. — Мы не уделяем этому достаточно времени».

«И затем третьей — и некоторые могут посмеяться надо мной, но это сущая правда — это изменение климата. Это экзистенциальная угроза для США, и если вы не верите мне, посмотрите на Пуэрто-Рико. Это экзистенциальная угроза для нас, и мы, очевидно, не уделяем этой проблема достаточно внимания, — подчеркнул он. — Мы склонны думать о непосредственно, а не о долгосрочном».

Тем не менее, указал бывший директор ЦРУ, наибольшее беспокойство у него вызывает «политика собственной страны» и неспособность ее руководства «пойти на компромиссы, идущие на пользу экономике и обществу» США.

«Это меня чертовски пугает», — добавил он.

Напомним, в августе 2016 года в интервью CBS News Морелл заявил, что в Сирии необходимо проводить «тайные операции» по ликвидации российских и иранских военных с целью урегулирования конфликта в арабской республике.

Бывший глава ЦРУ оправдывал свою позицию тем, что Тегеран якобы предоставлял помощь шиитским вооруженным формированиям в Ираке, в боях с которыми гибли американские военнослужащие. Поэтому, подчеркивал он, пришло время отплатить России и Ирану тем же.

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