Краснокамск, Пермский край, 23 апреля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Краснокамск Пермского края 18-летняя девушка осуждена за незаконный оборот наркосредств. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, будучи 17-летней, она приобрела вещество у некого гражданина. Затем она хранила, товар у себя дома.

Юной пермячке грозила колония. Однако суд назначил ей 150 часов обязательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области полицейские поймали нескольких наркоторговцев.