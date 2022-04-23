Донецк, 23 апреля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток уничтожили 34 украинских националиста. Об этом 23 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 34 украинских националиста, две огневые позиции 120-мм миномётов, один бронетранспортер и одно грузовое транспортное средство, — говорится в сообщении. — Захвачены одна БМП и одно грузовое транспортное средство».

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Макеевка обстреляли украинские силовики.