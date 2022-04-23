Норидж, Великобритания, , 19:14 — REGNUM 23 апреля в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» футбольный клуб «Норвич Сити» потерпел крупное поражение от «Ньюкасла». Матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 завершился со счетом 0:3.

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед» Leedsunited.com

Забитыми мячами в составе «сорок» отметились Жоэлинтон (35’ Аллан Сен-Максимен, 41’ Джейкоб Мерфи) и Бруно Гимарайнс (49’). Желтые карточки получили Аллан Сен-Максимен и Бруно Гимарайнс.

Составы команд:

«Норвич Сити»: Крул, Байрэм, Хэнли, Зиммерманн (Эронз, 58’), Яннулис, Довелл, Норманн (Ровелл, 58’), Рашица (Цолис, 75’), Лис-Мелу, Маклин, Пукки.

«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Таргетт, Крафт, Бюрн, Уиллок, Лонгстафф, Гимарайнс (Гэйл, 87’), Жоэлинтон (Алмирон, 67’), Сен-Максимен, Мерфи (Ритчи, 74’).

«Ньюкасл», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 43 очка, обошел «Лестер Сити» и поднялся на девятую строчку. «Норвич Сити» с 21-м очком остался на последнем месте в зоне вылета.