Курск, 23 апреля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе в Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.«Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле», — написал Старовойт.

Обстрел из миномета

В ходе нападения никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Миноброны РФ обнародовало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ.