Милан, Италия, , 19:08 — REGNUM Миланский «Интер» в матче 34-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграет с римской «Ромой». Игра пройдет 23 апреля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Федерико Димарко, Милан Шкриниар, Дензел Думфрис, Марцело Брозович, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Никола Залевский, Генрих Мхитарян, Стефан Эль-Шаарави, Тэмми Абрахам.

В последний раз «Интер» и «Рома» играли между собой 8 февраля в матче четвертьфинала Кубка Италии. Тот матч завершился уверенной победой «нерадзурри» со счетом 2:0 благодаря голам Эдина Джеко и Алексиса Санчеса.