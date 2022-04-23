Целинный район, Курганская область, 23 апреля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Курганской области жители Целинного района 23 апреля 2022 года простились с сержантом Николаем Железняком. Об этом сообщает районная администрация.

Администрация Целинного района Курганской области Николай Железняк

Николай Железняк погиб на боевом задании в ходе спецоперации российских войск на Украине. За проявленный героизм и мужество указом президента РФ Владимира Путина воин Николай Железняк награждён орденом Мужества посмертно.

Администрация Целинного района Курганской области Прощание с героем

Николай родился в деревне Васькино Целинного района 20 июля 1992 года. С 2002 года проживал в деревне Николаевке. Окончил Кислянскую школу, отслужил срочную военную службу и, заключив контракт, связал свою жизнь с Вооружёнными силами РФ.

«Мы всегда будем помнить подвиги и заслуги наших воинов, вставших на защиту своей семьи и русского народа, сражаясь с нацизмом. Спи спокойно, солдат… Земляки сберегут твой покой и память о твоем подвиге…», — провожали на похоронах Николая односельчане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2022 года в Вологодской области простились с погибшим в ходе спецоперации гвардии сержантом Дмитрием Шабановым.