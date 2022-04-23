Лестер, Великобритания, , 19:05 — REGNUM Футбольный клуб «Лестер Сити» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Астон Виллой» из Бирмингема. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

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Желтые карточки получили Нампали Менди, Кирнан Дьюсбери-Холл, Дуглас Луис, Джеймс Мэддисон и Леон Бэйли. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты главного судьи – Ричард Уэст и Марк Шолес.

Составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Уэсли Фофана, Чаглар Сеюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс (Айосе Перес, 86’), Джеймс Мэддисон, Нампали Менди, Кирнан Дьюсбери-Холл, Адемола Лукман (Харви Барнс, 80’), Патсон Дака (Джейми Варди, 71’).

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Дуглас Луис (Тим Ирогбунам, 76’), Джон Макгинн, Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндиа, 79’), Леон Бэйли, Джейкоб Рэмзи (Марвелус Накамба, 90’), Олли Уоткинс.

На данный момент «Лестер Сити» с одиннадцатью победами и 42-мя набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла», набрав 37 очков, располагается на пятнадцатой позиции.