Донецк, , 19:04 — REGNUM Населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 23 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:37 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (пос. Землянки): выпущено четыре ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных в связи с обстрелом посёлка Фрунзе Луганской Народной Республики.