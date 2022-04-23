Манчестер, Великобритания, 23 апреля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. 23 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Уотфорд» со счетом 5:1.

«Манчестер Сити»

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились 25-летний нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус (4’ Александр Зинченко, 23’ Кевин Де Брёйне, 49’ пенальти, 53’ Кевин Де Брёйне) и полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес (34’ Габриэл Жезус). Единственный гол «Уотфорда» на 28-й минуте забил Хассан Камара после передачи Эммануэля Денниса.

Статистика матча («Манчестер Сити»/ «Уотфорд»)

Удары 19/5

Удары в створ 8/2

Владение 74%/26%

Угловые 11/4

Нарушения 9/7

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Александр Зинченко, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт (Натан Аке, 63’), Фернандиньо, Родриго Эрнандес (Рияд Марез, 71’), Кевин Де Брёйне (Илкай Гюндоган, 57’), Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Габриэл Жезус.

«Уотфорд»: Бен Фостер, Джереми Нгакия, Хассан Камара, Самир (Крэйг Кэткарт, 68’), Кристиан Кабаселе, Имран Луза (Эдо Кайембе, 75’), Том Клеверли, Мусса Сиссоко, Джошуа Кинг, Исмаила Сарр (Жуан Педро, 68’), Эммануэль Деннис.