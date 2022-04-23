Сочи, Краснодарский край, 23 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России примет грозненский «Ахмат». Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Fc-zenit.ru Матч «Зенит» — «Ахмат»

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Данила Прохин, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Артем Макарчук, Викториен Ангбан, Тимофей Маргасов, Матео Кассьерра.

«Ахмат»: Виталий Гудиев, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Марат Быстров, Лечи Садулаев, Антон Швец, Даниил Уткин, Евгений Харин, Артем Тимофеев, Александр Трошечкин.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи – Андрей Веретешкин и Кирилл Большаков.