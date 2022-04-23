Москва, , 18:52 — REGNUM 23 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» футбольный клуб «Локомотив» в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Нижним Новгородом».

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Забитыми мячами в составе «железнодорожников» отметился 25-летний фланговый нападающий сборной России Рифат Жемалетиднов (37’ Максим Петров, 53’ Гирано Керк). Единственный гол «Нижнего Новгорода» на 77-й минуте забил арендованный из санкт-петербургского «Зенита» 19-летний полузащитник Кирилл Кравцов после передачи Николая Калинского.

Единственную красную карточку на 72-й минуте встречи получил Илья Берковский. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Ассистенты главного судьи – Валерий Данченко и Владимир Миневич.

«Локомотив», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 41 очко, обошел «Краснодар» и поднялся на пятую позицию. «Нижний Новгород» с 28-ю очками остался на одиннадцатой строчке.