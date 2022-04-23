Донецк, , 18:51 — REGNUM Населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ в Донбассе U.S. Army Europe Images

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:00 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что представители вооруженных сил Украины обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР.