Франкфурт-на-Майне, Германия, , 18:41 — REGNUM 23 апреля во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» футбольный клуб «Айнтрахт» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 сыграл вничью с «Хоффенхаймом» из Зинсхайма. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Игроки «Хоффенхайм» Achtzehn99.de

Первый мяч на двенадцатой минуте встречи в свои ворота забил защитник хозяев Эван Н’Дика – 0:1. Через двадцать минут Н’Дика восстановил равновесие в счете, замкнув навес Филипа Костича – 1:1. На экваторе второй половины Даити Камада впервые вывел «Айнтрахт» вперед – 2:1. Через двенадцать минут Жоржиньо Рюттер установил окончательный счет – 2:2.

Статистика матча («Айнтрахт»/ «Хоффенхайм»)

Удары 17/11

Удары в створ 7/4

Владение 52%/48%

Угловые 9/7

Нарушения 10/9

«Айнтрахт», набрав 40 очков, укрепился на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» с 46-ю очками остался на восьмом месте.