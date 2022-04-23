Москва, 18 ноября, 2014, 17:23 — ИА Регнум. Грузинские неправительственные организации, входящие в коалицию «Евразийский выбор — Грузия», 18 ноября сообщили, что направляют письмо на имя президента России Владимира Путина и просят его о помощи в донесении до населения Грузии правдивой информации о Евразийском экономическом союзе.

С текстом письма журналистов ознакомил лидер коалиции Арчил Чкоидзе, который отметил, что в Грузии активно проводится поддерживаемая Западом антироссийская пропаганда, которая пытается представить Россию и инициированный президентом РФ Евразийский союз в черном цвете и тем самым вводит население Грузии в заблуждение.

Между тем члены коалиции «Евразийский выбор» придерживаются иного мнения и верят, что будущее Грузии невозможно без добрососедских и партнерских взаимоотношений с Россией и русским народом. Об этом же они пишут президенту России.

"После распада Советского Союза грузинское общество оказалось охваченным очень активной прозападной информационной кампанией, одна из главных задач которой — внедрение и разжигание антироссийских настроений. Борьба против западной пропаганды возможна опять-таки информационными средствами. Для долгосрочной перспективы нашей страны мы считаем необходимой эффективную агитацию-пропаганду значения евразийского пространства для Грузии и предоставление полноценной информации грузинскому обществу и широким массам, — говорится в письме.

Его авторы просят президента России оказать содействие в создании постоянно действующего органа по координации Евразийского движения и соответствующего фонда в тех странах, которые стремятся к развитию в Евразийском направлении.

По заявлению Арчила Чкоидзе, это второе письмо, направленное на имя президента России. Первое такое письмо входящая в коалицию НПО «Общество Ираклия Второго» направила президенту РФ в 2011 году и получила на него ответ. Он надеется на то, что Владимир Путин ответит на обращение коалиции и на этот раз.