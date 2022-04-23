Леверкузен, Германия, 23 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. 23 апреля леверкузенский «Байер-04» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 разгромил «Гройтер». Игра, проходившая в Фюрте на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер», завершилась со счетом 1:4.

Steindy Сердар Азмун

В составе «Гройтера» забитым мячом отметился 28-летний нидерландский защитник Йетро Виллемс. Голы «фармацевтов» забили Патрик Шик, Сердар Азмун, Паулиньо и Эзекиэль Паласиос. Для 27-летнего форварда сборной Ирана Сердара Азмуна, перешедшего из «Зенита» в прошедшее зимнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро, этот гол стал первым в составе немецкого клуба.

Составы команд:

«Гройтер»: Андреас Линде, Себастьян Грисбек, НикВиргевер, Жан-Лука Иттер, Симон Аста, Йетро Виллемс (Джиден Юнг, 70’), Тобиас Райчл, Тимоти Тилльманн (Джереми Дудзяк, 83’), Джулиан Грин, Бранимир Хргота, Йессик Нганкам (Диксон Абиама, 83’).

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Йонатан Та, Митчел Баккер, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Паулиньо, Чарлес Арангис, Керем Демирбай (Эзекиэль Паласиос, 77’), Мусса Диаби (Юлиан Баумгартлингер, 82’), Сердар Азмун (Дэйли Синкгравен, 73’), Патрик Шик (Лукас Аларио, 82’).