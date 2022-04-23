Лейпциг, Германия, 23 апреля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. 23 апреля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 потерпел поражение от берлинского «Униона» со счетом 1:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Первый мяч на 46-й минуте встречи забил 27-летний центрфорвард сборной Дании Юссуф Поульсен — 1:0. На 86-й минуте Свен Михель восстановил равновесие в счете после передачи Шералдо Беккера – 1:1. Через три минуты Кевин Беренс впервые вывел гостей вперед – 1:2.

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан, Хальштенберг, Анхелиньо, Адамс, Мукиэле (Хенрихс, 83’), Форсберг (Ольмо, 63’), Кампль (Лаймер, 63’), Нкунку (Шобослаи, 75’), Поульсен (Силва, 64’).

«Унион»: Реннев, Джаекел, Кнохе, Хайнц (Михель, 86’), Хедира, Шафер (Фоглсаммер, 68’), Премель, Гиссельманн (Очипка, 76’), Триммель (Райерсон, 76’), Авоньи (Беренс, 85’), Беккер.

«Унион», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 50 очков, обошел «Кельн» и поднялся на шестую позицию. «РБ Лейпциг» с 54-мя очками опустился на четвертое место.