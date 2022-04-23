Берлин, 23 апреля 2022, 18:26 — REGNUM Германия должна поставить Украине тяжелое вооружение, с таким требованием выступил лидер Свободной демократической партии (СвДП) и глава немецкого минфина Кристиан Линднер, об этом сообщает радиостанция DLF.
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По его словам, возглавляемая им партия доверяет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и тому курсу, который тот выбрал в связи с кризисом на Украине.
Линднер, тем не менее, обратил внимание на то, что Киев нуждается в тяжелом вооружении, из-за чего стране следует «как можно скорей» стать независимой от поставок российских энергоресурсов.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов вооруженных сил. По словам канцлера, возможности немецких вооруженных сил в части поставок оружия Киеву практически исчерпаны, дальнейшие поставки обеспечит ВПК.