Берлин, 23 апреля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Германия должна поставить Украине тяжелое вооружение, с таким требованием выступил лидер Свободной демократической партии (СвДП) и глава немецкого минфина Кристиан Линднер, об этом сообщает радиостанция DLF.

Heinrich-Böll-Stiftung Кристиан Линднер

Читайте также: «Должно быть стыдно» — Telegraph о нежелании ФРГ и Франции вооружать Киев

По его словам, возглавляемая им партия доверяет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и тому курсу, который тот выбрал в связи с кризисом на Украине.

«Олаф Шольц — ответственный лидер, который тщательно все взвешивает и принимает решения на этой основе», — сказал Линднер на партийной конференции СвДП.

«Канцлер пользуется доверием СвДП, а также их парламентской группы в Бундестаге Германии», — добавил он.

Линднер, тем не менее, обратил внимание на то, что Киев нуждается в тяжелом вооружении, из-за чего стране следует «как можно скорей» стать независимой от поставок российских энергоресурсов.

«Украине нужна военная помощь и тяжелое вооружение», — подчеркнул он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов вооруженных сил. По словам канцлера, возможности немецких вооруженных сил в части поставок оружия Киеву практически исчерпаны, дальнейшие поставки обеспечит ВПК.