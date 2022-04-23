Красногорск, , 18:13 — REGNUM В центральном военном клиническом госпитале Минобороны России вручили государственные награды раненым военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Медаль Суворова

Сержант Сергей Полянский, получивший «Медаль Суворова» из рук замминистра обороны Тимура Иванова обратился с просьбой об оказании содействия в поступлении в высшее военное учебное заведение ведомства.

Несмотря на полученные тяжелые ранения и затрудненную речь Сергей рассказал что вернувшись из района проведения специальной операции он твердо решил учиться и стать кадровым офицером и продолжить военную службу. Также сержант Полянский добавил, что мечтает стать военным переводчиком, например с арабского языка.

Замминистра обороны доложили, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие нуждавшиеся в оперативном вмешательстве уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации.

Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих.

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ опубликовало список потерь среди военнослужащих Нацгвардии Украины.