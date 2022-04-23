Уфа, 29 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Митинг-концерт «Добро пожаловать домой!», посвященный итогам референдумов на территориях б. УССР, состоится в Уфе. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники митинга-концерта

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Сообщается, что патриотическое мероприятие начнется в 16:00 часов 30 сентября на площади Салавата Юлаева около конгресс-холла «Торатау».

РанееИА REGNUM сообщало о том, что по результатам референдумов за воссоединение с Россией в ДНР высказались 99,23% пришедших на участки избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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