Донецк, 23 апреля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:20 — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ выпустили по Горловке еще пять мин калибром 120 мм.