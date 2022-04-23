Азовский район, Ростовская область, 23 апреля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Молодая женщина с ребёнком пострадали в результате ДТП на участке автодороги Азов — Самарское в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 23 апреля.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Дорожная авария случилась примерно в 11:50 мск на 24-м километре трассы Азов — Самарское. Водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении ВАЗ-2108. В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ-2108 — женщина 2001 года рождения и мальчик 2010 года рождения.

Подробности случившегося выясняются.