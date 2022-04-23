Турин, Италия, , 17:59 — REGNUM 23 апреля в Турине на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Торино» одержал уверенную победу над «Специей». Матч 34-го тура итальянской Серии А завершился со счетом 2:0.

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

Оба гола в составе туринской команды забил 25-летний атакующий полузащитник сборной Сербии Саша Лукич (4’ пенальти, 69’). Единственный гол гостей на 90+7-й минуте встречи забил Рею Манай ударом с одиннадцатиметровой отметки. Желтые карточки получили Мартин Эртич, Димитрис Николау и Глейсон Бремер.

Статистика матча («Торино»/ «Специя»)

Удары 14/7

Удары в створ 5/2

Владение 56%/44%

Нарушения 9/13

Угловые 5/6

«Торино», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 43 очка, укрепился на одиннадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» с 33-мя очками располагается четырьмя позициями ниже.