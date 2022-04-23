Москва, 23 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки провели около 200 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 23 апреля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 200 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 289,3 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в федеральном оперативном штабе сообщили, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в российские медицинские учреждения за истекшие сутки выросло на 0,8% в сравнении с предыдущим днём.