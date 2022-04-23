Венеция, Италия, 23 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. 23 апреля «Аталанта» в матче 34-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 разгромила «Венецию». Основное время встречи, проходившей в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо», завершилось со счетом 1:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (44’), Дуван Сапата (47’ Луис Мурьель) и Луис Мурьель (63’ Давид Дзаппакоста). Единственный гол «Венеции» на 80-й минуте забил Домен Чернигой после передачи Жана-Пьера Нсаме.

Желтые карточки получили Джорджио Скальвини, Дуван Сапата, Берат Джимсити и Джан Пьеро Гасперини. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурне.

Составы команд:

«Венеция»: Маеняя, Ульманн, Свобода, Чеккарони, Матею, Кюизанс (Перец, 75’), Бузио (Чернигой, 61’), Ампаду, Араму (Ба, 81’), Генри (Нсаме, 75’), Окерек (Йонсен, 61’).

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Джимсити, Скальвини (Демирал, 64’), Фройлер (Копмейнерс, 64’), де Рон, Хатебур, Дзаппакоста, Пашалич (Бога, 76’), Мурьель (Сиссе, 87’), Сапата (Пессина, 76’).

Эта победа стала для «Аталанты» пятнадцатой в текущем сезоне Серии А. Клуб из Бергамо, набрав 54 очка, укрепился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Венеция» с 22-мя очками осталась на девятнадцатой позиции в зоне вылета.