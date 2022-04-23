Тюмень, 23 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Тюменской области стартовала акция «Красная гвоздика». Она продлится до 22 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительста Тюменской области l

Сохранить память о Великой Отечественной войне и поблагодарить героев страны предложили тюменцам «Волонтёры Победы».

В рамках акции «Красная гвоздика» будут собраны средства на оказание медицинской помощи участникам боевых действий. Поддержать акцию и получить значок «Красной гвоздики» можно на центральных площадях города у волонтёров за любое пожертвование.

Все вырученные деньги пойдут на обеспечение ветеранов слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарственными препаратами и современными высокотехнологичными протезами, сообщают в информационном центре.