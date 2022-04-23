Москва, 23 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Холодный, и дождливый день ожидает жителей российской столице 24 апреля, в день Пасхи, об этом заявил 23 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Калаева Екатерина ИА REGNUM Солнечная погода

«Пасхальная ночь будет тёплая: в полночь ожидается +8…+10 °С, где-то к четырём утра — +5…+7 °С.», — цитирует агентство ТАСС Вильфанда.

«Осадков не прогнозируется», — добавил он.

Он добавил, что днём 24 апреля на Москву наплывут облака, в связи с чем ожидается небольшой дождь.