Воронеж, , 17:51 — REGNUM Девушка получила травмы в результате автоаварии в Воронежской области 23 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 12:15 на 28 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж». По предварительным данным, водитель водитель автомобиля «Лада Ларгус», житель Каширского района, выезжая с обочины и разворачиваясь в направлении Нововоронежа, не предоставил преимущество в движении, и в результате столкнулся с автомобилем Opel Vectra. В результате Opel съехал в кювет и перевернулся.

В аварии пострадала пассажир Opel, женщина 2001 года рождения.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.