Ростов-на-Дону, , 17:51 — REGNUM Стоимость модульной школы, которую возведут в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону, превысит 635 млн рублей. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

«В настоящее время земельный участок площадью 21 629 кв. метров, расположенный по улице Юрия Дубинина, принят в муниципальную собственность и передан школе №75 имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Кожедуба в постоянное бессрочное пользование. 20 апреля опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на приобретение и установку модульного здания на общую сумму более 635 млн рублей», — написал он в своём телеграм-канале.

Средства на установку модульного здания образовательного учреждения выделены из бюджетов двух уровней — областного и городского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти в целях устранениях нехватки школьных мест в микрорайоне Суворовский приняли решение временно распределить третьеклассников по другим школам Ростова-на-Дону. Однако родители выступили категорически против таких мер.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна стоимость модульного здания школы в Ростове-на-Дону