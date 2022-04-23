Воронеж, , 17:44 — REGNUM Женщина и мужчина, подозреваемые в убийстве двоих детей, арестованы по ходатайству следствия в Воронежской области, решение принято 23 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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«Сегодня по ходатайству следователей СУ СКР по Воронежской области судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 22 июня 2022 года», — сообщила представитель следственных органов.

В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в одной из квартир многоквартирного дома села Терновка Воронежской области были найдены тела мальчиков семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. Подозреваются в убийстве 28-летняя мать детей и её 32-летний брат.