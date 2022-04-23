Сыктывкар, 23 апреля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Коми диагноз «ожирение» поставлен 2 492 детям. С 2016 года их число постоянно растет, сообщает БНК.

ИА REGNUM Ребенок

«Сахарный диабет 1 типа установлен у 291 ребенка. Отмечается тенденция роста у детей от нуля до 14 лет, по подросткам относительно стабильная ситуация. Заболевания щитовидной железы с гиперсекрецией гормонов щитовидной железы выявлены у 20 детей», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, школы лечения ожирения откроются в 25 регионах России.