Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Россия опередила остальные государства по числу введенных против нее запретительных мер, такие данные предоставляет агентство Bloomberg.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным агентства, всего против Российской Федерации введено на 22 апреля 9 тыс. 741 запретительная мера. При этом против других стран, чья политика расходится с Западом — Иран, Сирия, КНДР, Мьянма, Венесуэла и Куба — введено за многие годы в общей сложности 9 тыс. 670 санкционных ограничений.

Активнее всего антироссийскую санкционную политику поддерживают США, за ними следует Канада и Швейцария.

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