Вашингтон, 23 апреля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Россия опередила остальные государства по числу введенных против нее запретительных мер, такие данные предоставляет агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

По данным агентства, всего против Российской Федерации введено на 22 апреля 9 тыс. 741 запретительная мера. При этом против других стран, чья политика расходится с Западом — Иран, Сирия, КНДР, Мьянма, Венесуэла и Куба — введено за многие годы в общей сложности 9 тыс. 670 санкционных ограничений.

Активнее всего антироссийскую санкционную политику поддерживают США, за ними следует Канада и Швейцария.

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