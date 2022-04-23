Донецк, 23 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) еще пять мин калибром 120 мм. Об этом 23 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:30 — населенный пункт Шумы — населенный пункт Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено пять мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в представительство ДНР в СЦКК сообщили, что населенный пункт Луганское в ДНР обстреляли представители ВСУ.