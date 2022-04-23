Воронеж, , 17:27 — REGNUM Подозреваемые в убийстве двух детей в Воронежской области заключены под стражу, сообщает пресс-служба СКР.

За решеткой Zakonrf.info

Напомним, тела дух мальчиков семи и восьми лет были обнаружены 22 апреля в селе Терновка. В совершении данного преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат, которые были задержаны. На допросе фигуранты дали признательные показания.

«Сегодня по ходатайству следователей областного подразделения СК России судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 22 июня 2022 года. В ближайшее время следствие намерено предъявить фигурантам обвинение», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование дела об убийстве детей взял на личный контроль глава СКР Бастрыкин.