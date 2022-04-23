Лестер, Великобритания, 23 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Сегодня, 23 апреля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 сыграет с «Астон Виллой» из Бирмингема. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты главного судьи – Ричард Уэст и Марк Шолес.

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Уэсли Фофана, Чаглар Сеюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди, Адемола Лукман, Патсон Дака.

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Филиппе Коутиньо, Леон Бэйли, Джейкоб Рэмзи, Олли Уоткинс.