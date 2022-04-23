Москва, 23 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Кадры уничтожения складов с боеприпасами и вооружением ВСУ опубликовало сегодня, 23 апреля, Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Ударом высокоточных артиллерийских боеприпасов были уничтожены ангары с хранившимися в них вооружением и боеприпасами ВСУ», — говорится в комментарии ведомства.

Как сообщалоИА REGNUM, накануне, 22 апреля, Минобороны РФопубликовало новый список потерь, понесенных ВСУ в ходе российской специальной военной операции.