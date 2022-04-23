Тель-Авив, Израиль, 23 апреля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Самолет с Благодатным огнем направляется из Иерусалима в Москву. Об этом 23 апреля сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшем принесение святыни в Россию.

Benoit Soubeyran Благодатный огонь

По последним данным, воздушное судно с делегацией из России вылетело из аэропорта Бен-Гурион.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне праздник Пасхи Христовой произошло сошествие Благодатного огня.