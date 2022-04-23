Лондон, , 17:13 — REGNUM Властям Германии и Франции следует стыдиться в связи с их нежеланием еще более решительным образом вооружать Украину, такое мнение высказало британское издание The Telegraph.

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«Не довольствуясь финансированием военной машины Владимира Путина через свою зависимость от российских энергоресурсов, некоторые европейские страны, как это ни удивительно, фактически вооружают Кремль», — указывает издание.

Так, даже после того, как ЕС ввел эмбарго на поставки оружия после присоединения Крыма в 2014 году, Франция и Германия поставили Москве »оружия на сумму около €300 млн». Среди него были »бомбы, ракеты, торпеды и взрывчатка» из Франции, часть из которых могла быть использована против Украины, а также пушки и машины специальной защиты из Германии.

«Поскольку многие товары находились в категории «двойного назначения», они могли обойти запрет на экспорт», — подчеркнуло издание.

Особенно поразительным, по мнению авторов заметки, стало то, насколько щедро Германия финансирует Россию, нежелание поставлять оружие Украине, тогда как «канцлер Германии Олаф Шольц проявляет позорную слабость в деле поддержки Киева».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов вооруженных сил. По словам канцлера, возможности немецких вооруженных сил в части поставок оружия Киеву практически исчерпаны, дальнейшие поставки обеспечит ВПК.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, »возможно, и ужесточил свою антипутинскую риторику, но такие страны, как Польша, по-прежнему обвиняют его в попытках замирить» Кремль.

«Сосредоточившись на президентской избирательной кампании, он не смог проявить лидерские качества», — добавили в издании.

При этом в The Telegraph обратили внимание на то, что у Украины, если принимать в расчет наиболее оптимистические расчеты, есть шанс остановить наступлении вооруженных сил России, но для этого Киеву нужны поставки оружия со стороны НАТО.

«Но перспективы Украины во многом зависят от готовности ее друзей на Западе продолжать поставки оружия», — заявили британские журналисты.

«Вооружив Путина, было бы крайне неправильно с моральной точки зрения, если бы Европа сейчас не сделала того же для Киева», — добавили они.

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