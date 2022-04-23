Донецк, 23 апреля 2022, 17:08 — REGNUM Населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Луганское: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка.