Вологда, , 17:08 — REGNUM На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец Вологодской области Дмитрий Шабанов. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава Бабаевского района Вологодчины Юрий Парфенов.

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«В Бабаевский район пришла трагическая новость: в ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк, уроженец города Бабаево, военнослужащий к/c гвардии сержант Шабанов Дмитрий Романович. Наш земляк погиб, исполняя воинский долг, как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Не найти слов, которые могли бы утешить родных бойца. Соболезнования родным и близким Дмитрия, вся бабаевская земля скорбит вместе с вами», — написал Парфенов на своей странице ВКонтакте.

Известно, что до участия в спецоперации Шабанов принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

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