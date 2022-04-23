Вологда, 23 апреля 2022, 17:08 — REGNUM На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец Вологодской области Дмитрий Шабанов. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава Бабаевского района Вологодчины Юрий Парфенов.

Флаг РФ
Флаг РФ

«В Бабаевский район пришла трагическая новость: в ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк, уроженец города Бабаево, военнослужащий к/c гвардии сержант Шабанов Дмитрий Романович. Наш земляк погиб, исполняя воинский долг, как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Не найти слов, которые могли бы утешить родных бойца. Соболезнования родным и близким Дмитрия, вся бабаевская земля скорбит вместе с вами», — написал Парфенов на своей странице ВКонтакте.

Известно, что до участия в спецоперации Шабанов принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми сегодня простились с погибшим на Украине бойцом Романом Рычковым.