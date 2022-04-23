Манчестер, Великобритания, , 17:06 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Уотфордом». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити» (расстановка 4-3-3): Эдерсон Мораеш – Жоау Канселу, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Александр Зинченко – Фернандиньо, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес – Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш.

«Уотфорд» (расстановка 4-3-3): Бен Фостер – Джереми Нгакия, Хассан Камара, Самир, Кристиан Кабаселе – Мусса Сиссоко, Том Клеверли, Имран Луза – Джошуа Кинг, Исмаила Сарр, Эммануэль Деннис.

На данный момент «Манчестер Сити» с 24-мя победами и 77-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Уотфорд», набрав 22 очка, располагается на девятнадцатой позиции в зоне вылета.