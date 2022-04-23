Москва, , 17:03 — REGNUM Внеплановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС) для уклонения от космического мусора провели 23 апреля специалисты госкорпорации Роскосмос. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

МКС

«Все операции прошли в соответствии с расчётами специалистов Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» использовались для данного манёвра. Таким образом, высота орбиты станции предварительно увеличилась на 1,8 км после проведения корректирующего манёвра.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что манёвр для уклонения МКС от объекта космического мусора будет проведён 23 апреля.