Красноярск, , 16:58 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к частникам ХХI Дельфийских игр с приветственным словом.

Открытие Дельфийских игр Primorsky.ru

«Ваш масштабный проект прочно утвердился в качестве востребованной площадки, собирающей талантливых юношей и девушек со всех уголков нашей необъятной Родины. Из года в год смотр позволяет одаренным молодым людям продемонстрировать свои умения, раскрыть потенциал, расширить творческие горизонты и, конечно, приобрести новых, верных друзей. Такая работа, нацеленная на гармоничное, всестороннее развитие личности, заслуживает уважения», — говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, молодые деятели искусств ежегодно соревнуются в рамках Дельфийских игр в России с 1999 года. Игры проходят в разных городах России.