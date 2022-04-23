Красноярск, 23 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к частникам ХХI Дельфийских игр с приветственным словом.

Primorsky.ru Открытие Дельфийских игр

«Ваш масштабный проект прочно утвердился в качестве востребованной площадки, собирающей талантливых юношей и девушек со всех уголков нашей необъятной Родины. Из года в год смотр позволяет одаренным молодым людям продемонстрировать свои умения, раскрыть потенциал, расширить творческие горизонты и, конечно, приобрести новых, верных друзей. Такая работа, нацеленная на гармоничное, всестороннее развитие личности, заслуживает уважения», — говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, молодые деятели искусств ежегодно соревнуются в рамках Дельфийских игр в России с 1999 года. Игры проходят в разных городах России.