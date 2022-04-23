Новосибирск, , 16:57 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 630 пациентов, в том числе шесть детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. За это же время 142 человека выздоровели, восемь пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 255 396 случаев заражения коронавирусом, 248 448 пациентов выздоровели, умерли 5595 человек, в реанимации находятся 102 человека, на ИВЛ – 12 пациентов.